Debuut VVD-Kamerlid wekt woede: ouders toeslagenaffaire lopen weg bij debat

Tijdens het toch al gevoelige debat hield Verkuijlen zijn zogenoemde maiden speech, zijn eerste optreden in de plenaire zaal. Daarbij wordt de ongeschreven regel gehanteerd dat Kamerleden niet worden geïnterrumpeerd of dat er vragen aan hen worden gesteld. Bij SP en GroenLinks schoot dat in het verkeerde keelgat. ,,Meneer Verkuijlen kan het niet helpen, maar zijn VVD was verantwoordelijk voor dit schandaal en nu kunnen we de VVD niet bevragen”, klaagde Lilian Marijnissen (SP).