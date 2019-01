De zoektocht naar geld voor aanpak vervoersproblemen in de stad

De lijstjes liggen desondanks al klaar, bevestigen meerdere bestuurders desgevraagd. Den Haag wil een lightrailverbinding vanaf het Centraal Station via de Binckhorst naar Zoetermeer aanleggen. Rotterdam wil een extra brug of tunnel bouwen over of onder de Nieuwe Maas. Utrecht onderzoekt of de Uithoflijn op termijn ook ondergronds kan, om het centrum te ontlasten. Daarnaast wil de stad een extra intercitystation.



En Amsterdam denkt aan twee nieuwe metrotracés aan de westkant: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en het verlengen van een bestaande metrolijn langs de nieuwe, opbloeiende wijk Haven-Stad.



Het gaat hier echter om projecten die nog niet zijn meegenomen in het infrastructuurfonds, de grote pot met geld vanuit de overheid voor verkeersplannen. Dat fonds is sowieso al grotendeels uitgeput voor het komende decennium. Dus als de gewenste plannen redelijk snel moeten worden gerealiseerd, dan is andere financiering noodzakelijk. Want het kabinet komt woensdag niet met een nieuwe zak geld op de proppen.