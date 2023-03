De voorlopige uitslag zet de regering van twee kanten onder druk

exitpoll BBB viert megawinst in provincies en Senaat, CDA halveert, Forum verliest nog meer

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging koerst af op een monsterzege bij de verkiezingen. Volgens de exitpolls komt BBB op één in drie provincies, ook in de Eerste Kamer kan de partij van Van der Plas met 15 zetels binnenkomen als grootste partij. De coalitie krijgt een flinke dreun en houdt in de Senaat nog maar 24 zetels over (dat waren er 32).