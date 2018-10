'De opdracht voor mezelf is nu klaar'

InterviewD66-leider Alexander Pechtold besloot al in maart dat hij op zou stappen. Vandaag op het partijcongres was het moment daar. Hij zegt ‘geen idee’ te hebben wie hem moet opvolgen.

Wat gaat u nu doen?

,,Dat weet ik nog niet”

Er zijn speculaties dat u Commissaris van de Koning wilt worden.

,,Ik hoor van alles, maar de komende weken ga ik eens rustig nadenken. Ik word dit najaar 53, er is nog een hele fase voor me. Maar de afgelopen 14 jaar in Den Haag waren zo allesomvattend. Dan moet je ook even tijd nemen om nieuwe doelen te stellen.”

Wie moet u opvolgen?

,,Geen idee. Ik zie in de fractie heel veel mensen, zowel ervaren Kamerleden als jonge talenten die het zouden kunnen, maar het is aan de fractie om daar dinsdag een besluit over te nemen. Ik zeg er niks over. Ik ga echt vandaag het podium af. Ik heb mezelf voorgenomen niet het orakel van Wageningen te worden. Ik blijf adviseren waar dat nodig is. Als ze mijn steun zoeken, ben ik er, maar het is nu echt aan de nieuwe generatie.”

Wat was het moment dat u dacht: ik stop er mee?

,,Er zijn in die 14 jaar altijd wel momenten waarop je met minder zin naar je werk gaat. Maar terugkijkend heb ik ontzettend genoten van de kansen die ik heb gekregen. Dat je voor onderwijs bijvoorbeeld echt geld kan regelen, dat bewijst dat dit een prachtig beroep is, een ambacht.”

Wanneer nam u het besluit?

,,In maart. Toen heb ik het met mijn kinderen besproken. Zij gaan nu de laatste fase in op school, zij willen mij ook wel eens wat vaker zien. We hebben het besluit thuis genomen.”

Speelde ook mee dat u persoonlijk werd aangevallen?

,,Nou, dat was vooral van daarna en overigens is het in al die jaren wel vaker voorgekomen. Als dingen terecht zijn, dan trek ik ze me aan. Maar als zaken uit hun context zijn, of als ik me er absoluut niet in herken, dan kan ik die ook goed naast me leggen.”

Had u geen zin meer in politiek?

,,Dat is het niet. Maar ik was 12,5 jaar partijleider. Ik heb natuurlijk ook in het verleden gezien hoe dat met anderen is vergaan. Ik heb daarnaar geluisterd, ik heb ook met hen gesproken. Mijn taak was vooral de opbouw van de partij, ik wilde laten zien dat D66 echt verantwoordelijkheid aankon. Ik zag dat als een bepaalde opdracht voor mezelf en die is nu klaar.”

Bent u niet bang dat uw vertrek er voor zorgt dat dit kabinet heel instabiel wordt?

,,We hebben natuurlijk zeven manden de tijd genomen voor de vorming van dit kabinet. Er is veel in geïnvesteerd. Die smalle basis van 76 zetels, waar ik zelf ook bang voor was, zijn eigenlijk nog geen week een probleem geweest. Dat betekent dat het de opdracht voor dit kabinet is, en zeker voor D66, om te blijven samenwerken met partijen in de Kamer en in de samenleving.”

Maar er is voortdurend afstemming nodig en de man die dat deed vertrekt.

,,Ik realiseer me dat veel mensen zullen denken dat het goede moment om op te stappen er nooit is. Dat realiseer ik me ook.”

Straks klapt het kabinet omdat er niet meer goed overlegd wordt.

,,Niet zo somber. U spreekt met een optimist.”

De dividendmaatregel wordt heroverwogen. Speelde dat mee bij uw keuze vandaag uw vertrek aan te kondigen?

,,Ik ben maandag gewoon bij het coalitieoverleg, dus ze zullen nog een keertje naar me moeten luisteren. Ik snap de grote interesse voor de heroverweging van de dividendbelasting, maar ik denk vooral aan het klimaatakkoord, waar we ongelooflijk grote stappen hebben gemaakt vrijdag. Ik raad u aan daar naar te kijken. Die stap was nooit gelukt als een partij als D66 niet in deze coalitie was gaan zitten.”