De nieuwe Tweede Kamer: 500.000 Drenten worden vertegenwoordigd door één Kamerlid

23 maart Het kabinet handhaaft de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 20 april. Versoepelingen zitten er niet in. ,,Ik snap het ongeduld", zei demissionair premier Mark Rutte. ,,Dit valt gewoon tegen. Het is een enorme domper.”