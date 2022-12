De middelvinger van Sywert van Lienden

Kamer haalt in debat uit naar staatsse­cre­ta­ris om ‘trage’ aanpak gehoorscha­de: ‘Zwak verhaal’

Niet pas in het voorjaar, maar nu meteen. Een groot deel van de Kamer vindt dat het kabinet direct in actie moet komen om mogelijke gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) ziet dat niet zitten en wil eerst in gesprek met de partijen die versterkte muziek aanbieden. ,,Zij hebben leiderschap getoond en verdienen een gesprek.”

14 december