De ‘list’ van links: ‘keihard’ campagnevoeren tegen rechts

Voorhoeve: Informatie Srebrenica ‘werd ons onthouden’ door landmacht­lei­ding

20 januari Toen Joris Voorhoeve in oktober 1995 in de ministerraad stelde dat hij vond dat de VN en Dutchbat meer hadden kunnen doen om de val van Srebrenica te voorkomen, doelde hij op het versterken van de VN-vredesmacht in voormalig Joegoslavië. Dat zegt de oud-minister van Defensie in een toelichting op de vandaag openbaar gemaakte ministerraadnotulen.