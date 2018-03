De kloteklus van Kees Verhoeven

Campagne voeren heeft nu geen zin meer, weet Verhoeven. Maar wat ís er de afgelopen dagen veel gebeurd. Zondag met Lubach zette fragmenten van 'de oude Kees' en 'de nieuwe Kees' achter elkaar. Het beeld is dodelijk. Vóór D66 in de regering zat, zegt Verhoeven zes keer 'sleepnet'. Daarna doet hij 'sleepnet' af als 'frame'.



Dezelfde avond nog krijgt Verhoeven appjes van vrienden. Eentje stuurt hem de muziek uit Titanic, die Lubach gebruikte om 'afscheid' te nemen van 'de oude Kees'. In een appgroep wordt gegrapt dat Verhoeven zijn kinderen maandag vast niet zelf naar school zal brengen.



Dat doet hij wel en daarna kijkt hij het terug. In de trein start hij op zijn iPad de uitzending. Toch grappig, denkt hij. Inhoudelijk niet goed - eenzijdig - maar wel grappig.



Hoewel een nieuwe peiling die middag weer laat zien dat het voorkamp groter is dan het tegenkamp, schiet even de gedachte door zijn hoofd: dit zal toch niet die verhoudingen doen kantelen?



In de Utrechtse uitspanning Winkel van Sinkel, bij de D66-uitslagenavond, staat het gezicht van Verhoeven strak. Als de NOS de exitpoll om 21.10 uur bekend maakt, is hij uit de zaal verdwenen. Hij staat boven, met zijn voorlichter. Ze hebben het zo afgesproken. Lekker rustig.



Poe, denkt Verhoeven. 49 procent vóór en 48 procent tégen. Too close to call. Later zal dat omdraaien: het tegenkamp is groter. Hij herkent in de bijna fiftyfiftyverhouding ook zijn eigen worsteling: de wet heeft goede, maar ook slechte punten.



Weer beneden pakt hij zijn telefoon. Hij kan niet stil blijven op Twitter toch? Vlug gaan zijn vingers over het touchscreen. 'Met bijna 50% wel mooi hoge opkomst. Het leeft dus wel! To be continued...' Als zijn iPhone weer in zijn zak zit, zegt hij hardop wat hij al even denkt: het Lubach-effect. Dus tóch.



Zijn werk zit er nog niet op. Op naar TivoliVredenburg, waar de NOS hem en Kathalijne Buitenweg van GroenLinks wil laten reageren op de exitpoll. Hij feliciteert Buitenweg met de winst van GroenLinks. Wel zo netjes, vindt hij.



Aan tafel naast Buitenweg en presentator Eelco Bosch van Rosenthal lacht hij bewust. Zijn gezicht heeft de neiging tot boos kijken. En boos overkomen, dat wil hij niet. Wéér krijgt hij die vraag: wat nu? ,,Dat is écht aan het kabinet. Het is goed dat ik in het regeerakkoord heb geregeld dat de wet al na twee in plaats van vier jaar wordt geëvalueerd.''



Als de camera's uit zijn, voelt hij tegen zijn arm een plagende tik van Buitenweg. ,,De evaluatie is geen escape voor deze uitslag hè?'' Verhoeven: ,,Ga jij nou lekker feestvieren.''



Hij wil zelf ook terug naar de Winkel van Sinkel. Is toe aan een biertje. Dit was het laatste raadgevend referendum. D66 heeft het eigen kroonjuweel de nek omgedraaid door de wet in te trekken. Hij weet nu al: als hij later terugkijkt op zijn Kamerlidmaatschap, zijn het de twee referendumcampagnes die bepalend waren. Het blijft bij die twee. Kees is klaar.