De Jonge wuift kritiek op verzamelen data weg

Zijn kritiek is tweeledig. Zo zou ‘onvoldoende gegarandeerd’ zijn dat de gegevens die de overheid wil verzamelen anoniem blijven en goed worden beveiligd. Daarnaast heeft het kabinet de ‘noodzaak om deze hypergevoelige data te vergaren’ niet duidelijk gemaakt, vindt Wolfsen.



De Jonge bestrijdt de kritiek. ,,De privacy is wél gewaarborgd, er worden geen persoonsgegevens verstrekt.”



Hij benadrukt dat de AP bij het schrijven van de wet is geraadpleegd en dat de adviezen van de toezichthouder ‘zo goed mogelijk’ zijn meegewogen. Ook de Raad van State adviseert positief.



Aanpassing van het voorstel, dat na de zomer behandeld wordt in de Tweede en Eerste Kamer, ligt dan ook niet voor de hand. ,,Dit is gewoon een goed idee, dat moeten we doen’’, aldus De Jonge. ,,Alle landen om ons heen doen dit ook. Ik ga graag nog een keer in gesprek met de AP om dat toe te lichten.”



Zendmasten verzamelen die gegevens nu al constant, het kabinet wil dat het RIVM die tellingen krijgt van telecomaanbieders.