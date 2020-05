De Jonge: Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuis

Tot nu toe is de routekaart van het kabinet zo ingericht dat in specifieke verpleeghuizen, geselecteerd door de GGD’s, één vaste bezoeker per bewoner mag komen; mits een afdeling coronavrij is. Half juni gaat die stelregel gelden voor alle verpleeghuizen in het land. Pas 15 juli wordt het dan mogelijk voor de kwetsbare bewoners om meerdere bezoekers te ontvangen.

Verpleeghuizen zeggen vandaag in deze krant dat ze willen dat de strenge bezoekregels sneller worden versoepeld. Nóg twee maanden maar één bezoeker per bewoner toelaten, is volgens verpleeghuiskoepel Actiz een ‘te zwaar offer’. Ook proeflocaties willen sneller meer bezoek toestaan dan nu het geval is.



De Jonge zei daar vanavond over: ,,Ik begrijp de vraag heel goed vanuit de verpleeghuizen. Want de bezoekersregeling voelt heel hard. Maar we moeten het wel samen en ook voorzichtig doen. Dus we nemen stap voor stap. Maar ik ga graag met de sector het gesprek aan om te kijken wat er eerder mogelijk is.”