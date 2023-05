De Jonge komt met uitzondering: geen verbod op cv-ketel in appartement

Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 januari 2026 mogen cv-ketels die kapot gaan niet meer worden vervangen door een nieuwe gasgestookte ketel. Huiseigenaren moeten dan een warmtepomp installeren, al mag een zogeheten hybride warmtepomp ook. Een hybride warmtepomp gebruikt een beetje gas op piekmomenten, maar wel 60 procent minder gas dan een reguliere cv-ketel.

Het kabinet wil zo stimuleren dat tussen nu en 2050 alle huizen van het gas afgaan. ,,We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de gestegen gasprijzen’’, aldus De Jonge.

Op die verplichting komen echter een aantal uitzonderingen. De grootste uitzondering komt er voor appartementen. Volgens De Jonge is het bij gestapelde woningen vaak lastig om warmtepompen te installeren, bijvoorbeeld omdat er geen aparte ruimte voor is of omdat ze zorgen voor te veel geluidsoverlast zonder ingrijpende verbouwingen. Appartementen worden daarom vooralsnog uitgezonderd van de verplichting.

Terugverdienen

Uit onderzoek dat De Jonge heeft laten uitvoeren, blijkt dat de meeste huiseigenaren de aanschaf van een warmtepomp binnen zeven jaar hebben terugverdiend. Het kabinet heeft altijd gesteld dat huiseigenaren hun huis ook in de toekomst ‘comfortabel een betaalbaar’ moeten kunnen verwarmen. Dat blijkt echter niet overal mogelijk. Zo zijn veel appartementencomplexen nu niet geschikt voor een warmtepomp.

Zeker in oudere gebouwen die zijn gesplitst in meerdere woningen, zou dat betekenen dat één van de eigenaren alle lasten moet dragen voor de rest van de appartementen. Bijvoorbeeld omdat een deel van de kelder moet worden afgestaan voor een grote warmtepomp of omdat de buitengevel wordt ontsierd. Ook is vaak een geluidswerende kast nodig die extra ruimte in beslag neemt. Om ingewikkelde procedures te voorkomen, heeft De Jonge daarom besloten om appartementen vooralsnog uit te zonderen van de verplichting.

Ook huizen met een monumentenstatus krijgen een uitzondering, omdat er een aparte vergunningsplicht nodig is. En tot slot komt er een uitzondering voor huizen die binnen tien jaar op een warmtenet worden aangesloten via de gemeente. Zo wordt voorkomen dat eigenaren twee keer moeten investeren in korte tijd.

Warmtenet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat er vanuit dat ongeveer een derde van alle huizen in ons land zal worden aangesloten op een warmtenet. Dat gaat overigens vooral om oudere wijken in steden waar veel appartementencomplexen en gesplitste woningen liggen.

Gemeenten hadden al plannen klaar moeten hebben voor die warmtenetten, zoals welke wijk er op een warmtenet komt en waar huiseigenaren zelf moeten zorgen voor een alternatief voor gas. Maar die aanpak heeft vertraging opgelopen, onder andere door ruzie met energiebedrijven over het eigendomsrecht van de netwerken.

