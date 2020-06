De Jonge: Het is een misverstand dat noodwet het kabinet meer macht geeft

,,Deze wet is niet bedoeld om het kabinet meer bevoegdheden te geven. Het gaat niet om meer macht’’, aldus De Jonge. ,,We willen hier zorgvuldig mee omgaan. Recht doen aan democratie. Maar er is fundamenteel commentaar op gekomen en het is ingewikkelde materie. Maar ik wil wel zeggen: we hebben genoeg bevoegdheden als kabinet, dat is ook wel gebleken. We willen juist de Tweede Kamer meer bevoegdheden geven.”

De speciale wet oogst veel kritiek omdat die het kabinet bijvoorbeeld het recht zou verschaffen bij mensen thuis te controleren of er 1,5 meter afstand wordt gehouden. De exacte wettekst daarover is echter nog niet openbaar. Op zondag stond een demonstratie tegen de wet gepland, maar deze mag van de burgemeester van Den Haag niet doorgaan. De Jonge over de kritiek: ,,Wacht even tot de wet er is, voordat je bang of boos wordt.”

De nieuwe wet moet de huidige noodverordeningen die zijn uitgevaardigd in verband met de corona-uitbraak ondervangen met een ‘betere’ wettelijke grondslag. Zolang de spoedwet er nog niet is, blijven de noodverordeningen van kracht die de minister opdraagt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand en het verbod op evenementen.

De Jonge vindt juist dat de wet alles ‘democratischer maakt’. ,,We hadden bij wijze van spreken ook kunnen beslissen om de noodtoestand uit te roepen, zoals in een aantal landen is gebeurd. Dat wilden we juist niet. Deze wet is nu precies bedoeld om de Tweede Kamer méér controle te geven over wat het kabinet doet.”

Sleutelen

De Jonge zegt wel dat er daarom momenteel nog aan het wetsvoorstel wordt gesleuteld. Hij zei eerder op vrijdag al dat het niet haalbaar is om de wet op 1 juli in werking te laten treden, zoals de bedoeling was. De voorbereiding vergt meer tijd, idealiter ligt er nu ‘voor de zomer’ een voorstel. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

De Raad van State is niet de eerste met kritiek. De conceptversie van het wetsvoorstel was op aanraden van een aantal organisaties al ‘op belangrijke punten aangescherpt en verbeterd’, aldus De Jonge. Ook partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch, niet alleen vanuit de oppositie, maar dat geldt ook voor de regeringspartijen D66 en ChristenUnie.

Dat het kabinet ‘haast zou maken’ met de wet, wijst De Jonge van de hand. ,,Het virus wacht alleen niet op lange wetgevingsprocessen.”