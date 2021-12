De Jonge belooft inhaalslag boosterronde: ‘Drie miljoen prikken voor jaarwisseling’

,,Voor de jaarwisseling zullen alle 60-plussers en al het zorgpersoneel een boosterprik gehad hebben, vanaf januari volgen de 60-minners”, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vanmiddag.

Volgens diverse deskundigen wachtte Nederland onnodig lang met de start van de extra vaccinatieronde. ,,Eind deze week zitten we op 700.000 prikken, eind van het jaar zijn dat er drie miljoen”, meldde De Jonge. De GGD’s moeten enorm uitbreiden: ,,Ze gaan van zeventig naar tachtig kleinere priklocaties, ook moeten er negen XL-vaccinatielocaties komen, van Leeuwarden tot Maastricht.”



Mensen komen in aanmerking voor een extra boosterprik in de zevende maand na de laatste vaccinatie. Defensie, studenten, oud-artsen: ze zijn allemaal nodig voor die mega-operatie. Iedereen die kan helpen, is welkom: ,,Er komt ook een website waar personeel geworven wordt. Die tienduizend personeelsleden extra heb je niet in een potje zitten nu.” De GGD’s komen nu 11.000 medewerkers tekort voor de grootschalige vaccinatieronde, zo bleek vorige week al.

Tempo

Terwijl internationale gegevens er allang lagen en het kabinet zelf half oktober stelde dat de prikronde er kwam, werd er nog weken gewacht op formeel groen licht van de Gezondheidsraad op 2 november. Daarna duurde het nog weken voordat de GGD daadwerkelijk kon beginnen, tot chagrijn van experts, artsen en Tweede Kamerleden.

Deze week erkende het kabinet dat de aanloop traag was, nu werkt De Jonge dus aan een inhaalslag. ,,Andere landen zijn verder, ik was ook graag eerder begonnen. We hebben met advisering en beleid onvoldoende rekening gehouden met het scenario waarin we nu zitten. Al zeg ik ook: deze golf had je er natuurlijk niet mee voorkomen.”

Premier Rutte bestreed in het debat dat het kabinet onnodig lang gewacht heeft: ,,Ik baal er ook van dat we achteraan bungelen. Er lag op 2 november een advies van de Gezondheidsraad. Daarvoor konden wij niet zeggen: we gaan toch boosters zetten, dat zou uw Kamer niet accepteren. En er stonden niet tienduizenden mensen klaar. Het is niet zo dat op dag twee of drie na zo’n advies alles klaar staat.”

