De grote nieuwe bewindsliedenquiz

Het kabinet-Rutte III staat donderdag op het bordes. Met veel bekende gezichten uit het Haagse, zoals Mark Rutte, Arie Slob en Mona Keijzer. Maar ook een paar voor de buitenwereld volstrekt onbekende namen komen aan het roer te staan van grote ministeries. Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt parlementariërs in de zesde aflevering van @Binnenhof of zij de bewindslieden al kennen met wie ze straks in debat gaan.