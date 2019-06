De gematigde stem van het compromis heeft gewonnen

FNV-leider Han Busker heeft lef getoond door de afspraken met het kabinet over onze oudedagsvoorziening voor te leggen aan zijn achterban. Buskers positie zou onhoudbaar zijn geworden als de leden ‘nee’ hadden gezegd. Hij stak zijn nek uit in een tijd dat in Den Haag steeds meer politici huiverig zijn voor referenda.



Het vorige pensioenakkoord uit 2011 betekende nog bijna het einde van de FNV. Veel vakbondsbestuurders waren woedend dat werd ingestemd met een verhoging van de AOW-leeftijd. En ook nu was dat een twistpunt binnen de bond. Vooraf had een deel van het FNV-ledenparlement al gezegd ‘tegen’ te zijn. De AOW-leeftijd moest omlaag of op zijn best bevroren op 66, anders zouden er meer acties volgen.



Maar eens te meer blijkt dat in de samenleving veel genuanceerder wordt gedacht over wanneer we kunnen stoppen met werken dan door een deel van de beslissingsmakers. Driekwart van de FNV-leden stemt in met een akkoord waardoor de AOW-leeftijd langzamer stijgt dan de bedoeling was. Blijkbaar beseffen de meeste mensen dondersgoed dat het huidige stelsel niet langer houdbaar is zolang we met zijn allen steeds ouder worden en er minder jongeren zijn om de premies om te brengen.