De eerste twintig jaar van Rutte's leven speelde zich af aan een rustige weg in Scheveningen

Vraag bewoners van de Jacob Mulderweg of zij zeggen dat zij in Den Haag wonen of in Scheveningen, en dan komen ze met een ander antwoord: ze wonen in Duttendel, een van de minst bekende wijken van de stad. En ze suggereren ook een betere vraagstelling: ,,Je kunt ons beter vragen of we Hagenaars of Hagenezen zijn’’, zegt zowel Taco, die net zijn elektrische fiets uit de garage heeft gehaald, als Dennis Luyer, die zijn moeder komt opzoeken die in een hoekhuis woont, drie woningen van waar Mark Rutte werd geboren en zijn jeugd doorbracht.