Terwijl de economie groeit en werkgevers staan te springen om personeel, neemt het aantal bijstandtrekkers nauwelijks af. Bijna een half miljoen mensen staat inmiddels langdurig aan de kant. Alleenstaanden moeten rondkomen van 1000 euro per maand, stellen van nog geen 1400 euro, exclusief vakantiegeld. ,,Dat is geen vetpot'', zegt CDA-leider Sybrand Buma. ,,En wie eenmaal in de bijstand zit, komt er heel moeilijk uit. Als het aantal in één jaar met tienduizend is afgenomen, vinden we dat in Den Haag al heel wat. Nou, ik niet! De bijstand is een gevangenis geworden.''