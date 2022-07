Dat burgerforum is er voorlopig nog niet

De Tweede Kamer gaat tot 5 september met reces. Twee maanden geen debatten. Veel burgers zullen er hun schouders over ophalen. Het is al vaak onderzocht: het vertrouwen in de politiek is laag. Reden waarom partijen al jaren plannen lanceren - en weer afblazen - om burgers meer bij besluitvorming te betrekken en zo het vertrouwen in de democratie te herstellen.