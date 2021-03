‘Dat bij Rutte vermoeidheid toeslaat, snap ik wel’

Minder dan een jaar geleden was hij naar eigen zeggen nog ‘meer bestuurder dan politicus’ en liet hij de leiderschapsstrijd bij het CDA links liggen. Maar de wereld veranderde, de coronacrisis zette alles op zijn kop en lijsttrekker Hugo de Jonge deed een stap terug. Dus nam Wopke Hoekstra (1975) in december het stokje over. De minister van Financiën zet alles op alles om in een direct duel met de VVD te strijden om de verkiezingswinst.