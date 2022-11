D66 wil van Forum af als zij ‘de rechtsstaat ondermijnen’ en dus doet partij wetsvoorstel

Kabinet schrapt ook verbruiks­drem­pel voor energie­steun mkb

Een dag nadat de energiecompensatie voor middelgrote en kleine bedrijven al was uitgebreid, laat het kabinet een andere voorwaarde voor de regeling vallen, namelijk de verbruiksdrempel. Daardoor kunnen ook bedrijven steun krijgen die minder gas of stroom verbruiken dan de drempels die het kabinet had bedacht, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken).

10 november