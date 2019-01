‘D66 wil dubbele nationaliteit toelaten vanwege brexit’

BOUWBLUNDER Ambtenaren rillen en vallen van de trap in gloednieuw ministerie

25 januari De trappen in het splinternieuwe megaministerie aan de Rijnstraat in Den Haag zijn afgesloten na meerdere valpartijen. Ook werkt het klimaatsysteem niet goed: in het gebouw zijn straalkachels geplaatst om kleumende ambtenaren op te warmen.