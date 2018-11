D66 trekt eigen plan na 'rabiate uitspraken' VVD'er Van Haga

Bron van de onenigheid in de coalitie is een plan om 10 miljoen euro vrij te maken voor anticonceptie in ontwikkelingslanden. Dat plan werd aanvankelijk gebracht als een gezamenlijk initiatief van VVD en D66, maar D66-Kamerlid Achraf Bouali schrok van de ‘rabiate uitspraken’ van zijn collega, VVD’er Wybren van Haga. Die stelde dat anticonceptie meer ‘rendement’ oplevert dan investeringen in de bestrijding van honger, ziekten en gebrek aan scholing. ,,Absoluut onacceptabel’’, oordeelt Bouali.



Toen Van Haga het voorstel met Bouali besprak, klonk dat nog goed. Maar Bouali werd onaangenaam verrast door uitspraken van Van Haga in de Telegraaf op maandagochtend. ,,Eerst geboortebeperking, dan vaccineren, dan honger bestrijden, dan de rest’’, zei hij in die krant. Bouali: ,,Toen heb ik met Van Haga gebeld. ‘Wybren, we zouden het toch samen doen?’ Maar ’s middags op de radio en ’s avonds bij Pauw zei hij het wéér.’’



De lezing van Van Haga over anticonceptie is ‘niet mijn lezing’, zegt de D66’er. ,,Voor mij gaat het om de keuze van vrouwen – een keuze die veel vrouwen in ontwikkelingslanden nu niet eens hebben – en niet om bevolkingsexplosies te voorkomen. Het mag ook niet ten koste gaan van geld voor vaccinaties en onderwijs.’’