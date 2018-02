D66-partijvoorzitter neemt afstand van oud-burgemeester Hoekema

Hoekema kwam eerder deze week in opspraak nadat hij 17.800 euro had geplust op zijn gewone wachtgeld als burgemeester. Demmers vertelt dat Hoekema zijn financiële probleem bij hem had aangekaart, ver voordat er sprake was van publiciteit. ,,Ik heb hem geadviseerd daarover te spreken met het presidium van de gemeenteraad in Wassenaar, zodat alle partijen daar weet van hadden. Van de inhoud van die afspraken wist ik niets.’’



Wel informeerde Hoekema Demmers dat er negatieve publiciteit aanstaande was in NRC Handelsblad. En dat hij om die reden het geld zou terugstorten.



De echtgenote van Hoekema, Marleen Barth PvdA-senaatsfractievoorzitter, kwam in zijn kielzog ook opspraak. Door het verzoek van NRC Handelsblad om openbaarheid kwamen ook de mails boven water waarin Barth bij de gemeente had gevraagd om huurverlaging voor de burgemeesterswoning waarin zij tot voor kort woonden.