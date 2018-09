D66 nu bijna gehalveerd in peiling De Hond

De reden: volgens De Hond wordt D66 nu gedwongen conservatief beleid te steunen, terwijl ze de meest progressieve partij in het kabinet zijn. En dat valt slecht bij de achterban. ,,Terwijl Pechtold het in het verleden in de oppositie juist goed deed."



D66 dichtte zichzelf onlangs een belangrijke rol toe bij het besluit om de Armeense kinderen Lili en Howick in Nederland te laten blijven. Toch is dat niet terug te zien in de peilingen.



De Hond: ,,Dat ligt aan de positie van Pechtold. Die is zijn geloofwaardigheid inmiddels behoorlijk kwijt, ook onder een deel van zijn eigen kiezers." De peiler meent echter dat een voortijdig vertrek van de partijleider de positie van D66 in de peilingen niet zal veranderen.