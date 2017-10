D66-leider Pechtold gaat niet het kabinet in

Pechtold: ,,De stabiliteit van de coalitie staat voorop. Dat kan het beste als fractievoorzitter. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden weer als bestuurder aan de slag te gaan, maar ik ben pas 51. Ik mag tenminste nog 19 jaar, als het me gegeven is. En er is nog een overweging, ik doe hier mijn thuisfront een groot plezier mee. Ik heb het gevoel dat ik als fractievoorzitter net iets meer over mijn tijdsindeling ga.’’



Vanmiddag heeft Pechtold het zijn Tweede Kamerfractie en VVD-onderhandelaar Mark Rutte meegedeeld. Ook CDA-leider Sybrand Buma blijft hoogstwaarschijnlijk in de Tweede Kamer. Morgen presenteren VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na 208 dagen van onderhandelen hun regeerakkoord.



Over zijn rol in de nieuwe constellatie is Pechtold duidelijk. ,,Ik wil ook vooral zorgen dat dit kabinet straks op een geloofwaardige en heldere manier de plannen uitvoert en verdedigt. Als dat niet gebeurt, dan ga ik dat aangeven. Ik was niet van plan als een soort voorstopper van de ministersploeg de boel te gaan zitten verdedigen.’



Morgen in deze krant een interview met Alexander Pechtold.