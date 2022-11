D66: Gratis abortus in Nederland voor vrouw uit Polen of Malta

Vrouwen die in eigen land hun zwangerschap niet kunnen afbreken moeten in Nederland terechtkunnen voor een gratis abortus. Met dat plan komt coalitiepartij D66 morgen, terwijl activisten die tegen abortus zijn de Week van het Leven vieren.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma moet Nederland een ‘vrijhaven’ worden voor abortuszorg. Nu al komen elk jaar zo’n 3000 vrouwen naar Nederland voor een abortus. Voor Nederlandse vrouwen wordt de ingreep vergoed, maar voor vrouwen uit het buitenland niet. Zij zijn tussen de 400 en 1000 euro kwijt. Een ‘hoge drempel’, vindt Sjoerdsma. Zij zouden ‘zonder extra kosten’ in Nederland terecht moeten kunnen. ,,Dat kun je doen door de abortusklinieken beter te subsidiëren.” Ook wil hij dat het kabinet meer geld steekt in organisaties als Abortion without borders en Women on waves.

Het Kamerlid komt met zijn abortusplannen omdat er wereldwijd jaarlijks 39.000 vrouwen sterven na een onveilige abortus. Miljoenen vrouwen die zo’n ingreep wel overleven, ondervinden complicaties. ,,Dat komt door onwetendheid en onkunde, maar ook door beleid van regeringen. Dat is een groot probleem waar bijna nooit over wordt gepraat.” Sjoerdsma noemt dat ‘een oorlog tegen vrouwen’.

Repressieve golf

De urgentie is volgens hem groot, nu in de Verenigde Staten het decennialange landelijke recht op abortus deze zomer door het hooggerechtshof werd teruggedraaid en ook in Europese landen als Polen en Malta abortus praktisch onmogelijk of illegaal is. ,,We zien wereldwijd een repressieve golf als het gaat om abortus. Laat Nederland de progressieve vuurtoren zijn waar deze golf op stukslaat.”

De partij wil ook dat abortus Europees wordt vastgelegd als mensenrecht en standaard onderdeel wordt van noodhulp, zegt Sjoerdsma. Dat betekent niet dat er een abortusarts mee moet naar elk crisisgebied. ,,Onder noodhulp verstaan we voedsel, water, onderdak en medicijnen. Wij zeggen: financieer dan ook abortus- en morningafterpillen.”

Gevoelig onderwerp in coalitie

Abortus geldt als een gevoelig onderwerp in de coalitie waarin ook partijen CDA en ChristenUnie zitten. Dat weerhoudt het D66-Kamerlid er niet van zijn plannen in te dienen. ,,Die partijen komen ook wel eens met voorstellen waar wij niets in zien.”

Wel heeft hij zijn voornemen om een deel van zijn plannen te bekostigen uit het potje dat in het mensenrechtenfonds is bedoeld voor vrijheid van religie na vragen van deze site herzien. Sjoerdsma koos voor dat potje omdat niet het hele bedrag is uitgegeven, maar noemt dat nu ‘onhandig’.

De twee christelijke partijen hebben de nota van Sjoerdsma gekregen, maar willen nog niet reageren totdat het stuk ‘goed bestudeerd’ is. Wel zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder dat haar partij abortuszorg bij noodhulp steunt.

