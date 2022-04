D66'er legt werk neer na ophef over MeToo-zaak, vrijdag conclusies partijbestuur

In de verklaring noemt Dröge de situatie ‘uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen'. ,,Binnen ons bureau is door de partners over de publicatie en de ontwikkelingen daaromtrent gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt.’

Open brief van verontruste D66-leden

D66-leden eisen naar aanleiding van de Volkskrant -publicatie dat partijleider Sigrid Kaag en het partijbestuur binnen een week opheldering geven over de rol van de partijtop in het verborgen houden van het grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent. Daarnaast willen zij binnen drie weken een bijeenkomst waar de top ‘verantwoording moet afleggen’, staat in een open brief die sinds gisteravond circuleert binnen de partij. De brief was maandag rond 10.00 uur ruim 180 keer ondertekend.

Onder de ondertekenaars bevinden leden, (oud-)bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters en Provinciale Statenleden. Ook oud-Kamerlid Matthijs Sienot steunt de oproep. De verontruste D66-leden eisen ook toegang tot de originele, geanonimiseerde, documenten, waaronder in ieder geval het vertrouwelijke onderzoeksrapport over de kwestie.

Sophie in ‘t Veld, leider van de D66-delegatie in Brussel, zei gisteren ook al in het tv-programma Buitenhof dat er nu heel snel ‘duidelijkheid’ moet komen over de MeToo-zaak waar vorig jaar onderzoek naar is gedaan. In ‘t Veld zei verder dat ze weet dat er ook ‘andere gevallen spelen’ van mogelijk wangedrag. Daar wordt volgens haar al ‘op een goede manier’ naar gekeken.

Het partijbestuur van D66 heeft inmiddels aangegeven vrijdag met conclusies te komen over de affaire rond grensoverschrijdend gedrag binnen de partij, valt te lezen in een verklaring.

De open brief van bijna 150 D66-leden:

Beste bestuursleden, beste Sigrid Kaag,

Met veel ongenoegen hebben wij, leden van D66, kennisgenomen van de berichtgeving in de Volkskrant. Binnen de partij is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, zo horen we in de reactie op het artikel. Toch zijn er veel vragen en onduidelijkheden over de positie van slachtoffers en het handelen van de partijleiding in het bestrijden en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen D66.

Pas na de publicatie van het artikel in de Volkskrant heeft het bestuur zich genoodzaakt gevoeld om opnieuw te gaan kijken naar het vertrouwelijke rapport en de conclusies. Dit deel van het rapport is al meer dan een jaar beschikbaar, waartoe volgens de verklaring van het Landelijk Bestuur in ieder geval de voorzitters van het vorige en het huidige bestuur (sinds zijn aantreden) toegang hebben. Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd.

Om de rust en het vertrouwen bij de leden terug te winnen roepen wij het bestuur op om op korte termijn duidelijkheid te geven over wat zich heeft afgespeeld en hoe de partij heeft gehandeld. Daarom vragen wij om het volgende:

toegang tot de originele, geanonimiseerde, documenten, waaronder in ieder geval het vertrouwelijke BING-rapport;

kom binnen een week met een nieuwe verklaring op basis van deze documenten en de stappen die naar aanleiding daarvan al zijn en nog worden genomen;

organiseer binnen drie weken een bijeenkomst waar leden hun vragen kunnen stellen en het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen.