D66’er Jetten: ‘Elfstedentocht moet kunnen, zonder al te veel publiek’

Ook op het Binnenhof begint de schaatskoorts toe te slaan. Met berichten over aanhoudende strenge vorst, klinkt bij politici de roep om te kunnen schaatsen steeds luider. Daarbij doemt wel een levensgroot probleem op: vanwege de coronamaatregelen is het nu niet toegestaan om buiten met meer dan twee personen te sporten. Ook is publiek niet toegestaan en zijn wedstrijden verboden.

Quote Schaatsen op natuurijs is toch wel een beetje de nationale trots Rob Jetten (D66) ,,Er is angst voor de Britse mutatie, maatregelen moeten waarschijnlijk verlengd worden’’, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten bij BNR. ,,Maar het helpt dan ook als je als samenleving dingen hebt waar je blij van kunt worden. Schaatsen op natuurijs is toch wel een beetje de nationale trots. Als we dat zonder al te veel publiek kunnen organiseren, zodat mensen in ieder geval wel buiten kunnen sporten met weinig kans op besmettingen in die buitenlucht, dan zou ik het heel verstandig vinden als het kabinet kijkt wat wél kan.’’

Hoekstra: ‘Kan niet’

Jetten is ook voorstander van het laten doorgaan van de Elfstedentocht, mocht dat over een tijdje aan de orde zijn. Dat is opvallend, omdat CDA-lijsttrekker en minister Wopke Hoekstra gisteravond bij Op1 nog liet weten dat hij de Elfstedentocht ‘dolgraag zou willen rijden’, maar hij weet ‘dat het niet kan’.

Eerder liet de organisatie van de Elfstedentocht al weten dat de ‘tocht der tochten’ er dit jaar níet zal komen. ,,In de huidige pandemie zit dat er niet in’’, aldus een woordvoerder. Het is ook maar de vraag of het ijs de komende weken dik genoeg wordt om de tocht überhaupt mogelijk te maken.

Een woordvoerder van minister Tamara van Ark (Sport) laat weten dat op dit moment wél wordt bekeken of er een NK schaatsen op natuurijs kan komen. ,,Daarover zijn we in gesprek met de KNSB en NOC*NSF’’, zegt de woordvoerder. ,,Maar daarvoor zullen dan wel strenge regels gaan gelden: zo moeten schaatsers zich laten testen en binnen hun sportieve bubbel blijven.’’

