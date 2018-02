D66 en VVD willen parttime verpleeghuizen

D66-Kamerlid Vera Bergkamp ziet dat er een groep ouderen is die in toenemende mate zorg en ondersteuning nodig heeft nu mensen steeds langer thuis blijven wonen. Bergkamp: ,,Ook zijn er ouderen die de stap naar een volledig verblijf in een verpleeghuis te groot vinden. Zij kunnen baat hebben bij dit zogenaamde ‘deeltijdzorgwonen’." VVD-Kamerlid Sophie Hermans denkt dat mensen in de parttime huizen alvast een beetje kunnen wennen aan het wonen in een verpleeghuis. ,,Bovendien ontlasten we dan de mantelzorgers en de wijkverpleegkundige die op de andere dagen voor je zorgen.” Regeringspartijen D66 en de VVD roepen het kabinet op proeven te doen met parttime verpleeghuizen en zorgpensions.

Enthousiast

De zorgsector is enthousiast over het plan. ,,Soms moeten mensen gewoon even op adem komen. Oudere mensen kunnen nu al tijdelijk even elders wonen, bijvoorbeeld in een zorgpension. Maar we denken dat er ook behoefte is aan structureel één of twee nachten niet thuis verblijven. Deze vorm van zorg zal er uiteindelijk toe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven”, zo zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren.