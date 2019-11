D66 en GroenLinks zoeken uitweg uit impasse: beloof extra onderwijsgeld voor na 2021

Leraren eisen structurele investeringen in onderwijs, maar daar is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor te vinden. Maar volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen kan het geld ‘nu al structureel worden ingezet’ als alle partijen in de Tweede Kamer ‘het perspectief geven’ op langjarige investeringen in de volgende kabinetsperiode. Hij riep zijn collega’s op een motie van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld te steunen.



Dat kwam Van Meenen op kritiek te staan, van rechts tot links. Coalitiepartner VVD sprak van ‘paniekvoetbal’. Kamerlid Rudmer Heerema wijst er op dat de verdeling van geld in de formatie aan de orde en is altijd het resultaat van een onderhandeling. ,,U kunt toch geen geld beloven dat er niet is?”



Ook PvdA en SP begrepen de motie niet. ,,De tribune zit vol met mensen die niet twee jaar kunnen wachten.”, zei PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul, verwijzend naar de met stakende leraren gevulde publieke tribune. Zegt u nu: hou nog maar even vol en de loonkloof komt later wel?”, SP’er Peter Kwint vindt dat extra onderwijsgeld niet ‘in een wonderlijke motie’ gevat moet worden. ,,Dit had gewoon in de begroting geregeld moeten worden.”