D-day voor CDA: provinciale afdelingen eisen andere stikstofkoers, hoeveel steun krijgt Hoekstra?

Het crisisoverleg met partijleider Wopke Hoekstra, fractievoorzitter Pieter Heerma, het dagelijks bestuur en voorzitters van provinciale afdelingen is dinsdagavond op een geheime locatie ergens in het land. Daar zal ook de positie van Hoekstra ter sprake komen.

Nederlaag op nederlaag: ‘B-merk’ CDA is al langer in verval

Het CDA-bestuur beantwoordde maandag geen vragen van de media, maar zag zich later op de avond toch genoodzaakt opnieuw te benadrukken dat Hoekstra voldoende steun geniet binnen de partij. ,,Wopke blijft aan met dit verlies. (...) Na woorden is het tijd voor daden”, zei CDA-partijvoorzitter Hans Huibers voor de camera in de hal van het partijkantoor in Den Haag.