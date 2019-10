CU: Gebruik investeringsfonds voor achttien jaar leerrecht

Volgens Bruins kan die leerrekening gebruikt worden voor bijscholing, zodat vakmensen bij de tijd blijven. Werknemers kunnen dan kiezen voor een studie in de avonduren, maar ook om er een jaar tussenuit te gaan. Het leerrecht kan ook worden gebruikt voor omscholing. ,,Als in een sector minder banen zijn, denk aan de grafische industrie, wil de huidige werkgever omscholing vaak niet betalen. Maar ook mannen die halverwege hun carrière zeggen: ik wil leraar worden, moeten er een beroep op kunnen doen.”



Aan het plan van Bruins hangt een prijskaartje, al weet hij niet precies hoeveel het gaat kosten. ,,Het kost miljarden, maar de kost gaat voor de baat uit. Uit onderzoek blijkt ook dat dit een investering in de toekomst is. Dat is precies waar het investeringsfonds van het kabinet voor is bedoeld: om met goedkoop geleend geld in de toekomst te investeren.”



Bruins lanceert ook een plan voor een vijfde leerjaar in het middelbare beroepsonderwijs. Met dat extra jaar moeten mbo’ers worden opgeleid tot ‘meester’, die op de werkvloer jongere of minder ervaren werknemers kunnen begeleiden of leiding kunnen geven aan een afdeling. ,,Nu is er alleen het hoger beroepsonderwijs als doorgroei-optie. Dan groeien ze door naar manager, terwijl we juist vakmensen nodig hebben.”