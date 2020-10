Cruciaal Catshuisoverleg gaande, nieuwe coronamaatregelen dreigen

De top van het kabinet buigt zich sinds vanmorgen half twaalf in het Catshuis over de vraag of de coronarichtlijnen moeten worden aangescherpt. Als het aantal besmettingen blijft oplopen, zijn strengere maatregelen onafwendbaar.

Minister-president Mark Rutte hoopte vrijdag dat het aantal besmettingen dit weekend zou afvlakken. Dat zou het resultaat moeten zijn van de maatregelen die het kabinet aankondigde tijdens de vorige persconferentie, nu bijna twee weken geleden. Sindsdien is de horeca eerder dicht, mag er geen publiek meer zijn bij het voetbal en is het aantal mensen in theaters en bioscopen teruggebracht.

Zaterdag leek het er echter nog niet op dat de maatregelen voldoende effect sorteren. Het RIVM registreerde toen 6504 besmettingen, ruim 500 meer dan op vrijdag. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, moet Nederland snel in lockdown gaan. Hij is van mening dat de ‘halfzachte’ maatregelen van het kabinet niet werken.

Avondklok

Eerder vroeg het Outbreak Management Team (OMT) al om een avondklok in te stellen. Naar verluidt zouden premier Rutte en coronaminister De Jonge daar best naar willen kijken, maar liggen verschillende andere ministers en de Tweede Kamer dwars. Zij vinden dat het woord ‘avondklok’ te beladen is, gezien de Tweede Wereldoorlog, en vrezen verdere economische en sociale schade.

Andere opties om contacten tussen mensen terug te dringen, zijn het afschaffen van koopavonden of koopzondagen en het sluiten van douchefaciliteiten bij sportverenigingen. Sowieso zijn sportclubs bang dat het kabinet de breedtesport voor volwassenen helemaal stil zal leggen, maar de vraag is of de bewindslieden bereid zijn om op die manier opnieuw de volksgezondheid te schaden.

Mondkapjesplicht

Op concrete plannen wilde Rutte vrijdag niet ingaan. Maar de premier straalde uit dat het dit weekend erop of eronder is en dat hij alles zal doen om het virus in te dammen. Een landelijke mondkapjesplicht wilde de premier ook niet meer afschieten, al vindt hij de bijdrage van zo’n ingreep beperkt.

De veiligheidsregio’s houden in elk geval rekening met nieuwe stappen, en hopen dat die door het kabinet op tijd worden gedeeld, zodat de verschillende regio’s nog een vinger in de pap hebben.

