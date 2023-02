Crisis in coronacommissie gesust: onderzoek gaat door mét Van Houwelingen en Van Haga

De crisis in de tijdelijke coronacommissie van de Tweede Kamer is gesust. Het voortbestaan van de commissie, die het voorwerk levert voor de komende parlementaire enquête over de coronacrisis, hing aan een zijden draad door onenigheid over de positie van Wybren van Haga en Pepijn van Houwelingen.

Vrijdag schreef het NRC dat het commissielidmaatschap van Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Pepijn van Houwelingen (FvD) niet door iedereen in de tijdelijke commissie zou worden gewaardeerd. Verschillende leden hadden moeite met Van Haga en Van Houwelingen door de uitlatingen die zij over corona doen in de Tweede Kamer, maar ook in de media en tijdens werkbezoeken.

Onderling hadden alle commissieleden afgesproken zich koest te houden over de coronacrisis om enige schijn van vooringenomenheid van de commissie te voorkomen, meldden ingewijden. De twee mannen leken zich daar niet aan te houden. Van Haga uitte zich vorige week bijvoorbeeld nog uiterst kritisch over de overheid en het coronavirus in een debat over de coronacrisis, en Van Houwelingen legde bij omroep Ongehoord Nederland een link tussen de oversterfte in ons land en coronavaccinaties.

Gelekt

Een aantal commissieleden wilde daarom dat Van Haga en Van Houwelingen de commissie zouden verlaten. Anders zouden ze hun werk niet kunnen voortzetten. Een Kamerlid kan een tijdelijke commissie echter alleen op eigen houtje verlaten; de Kamer heeft geen bevoegdheid om iemand uit een tijdelijke commissie te zetten.

Na een urenlang besloten overleg maakte voorzitter Mariëlle Paul (VVD) zojuist bekend dat de commissie gewoon doorgaat met de voorbereidingen, mét Van Haga en Van Houwelingen. Volgens Paul hebben de leden ‘constructieve gesprekken’ gevoerd. Daarbij is ook gesproken over het feit dat er gelekt is. ,,We hebben daarbij stilgestaan en afgesproken dat, voor zover dat gebeurd zou zijn, dat niet meer gebeurt.” Volgens Paul is ‘niet aan de orde geweest’ dat een of meer leden zouden moeten opstappen.

Volledig scherm Voorzitter Marielle Paul na afloop van een bijeenkomst van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis aan het voorbereiden is. © ANP

Arib

Het is niet de eerste keer dat de tijdelijke commissie Corona in opspraak komt. Toen voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) werd voorgedragen als commissievoorzitter staken een aantal ambtenaren daar een stokje voor. Meerdere anonieme klachten vanuit de ambtenarij, waarin werd geklaagd over Aribs werkwijze als Kamervoorzitter, kwamen in handen van de media, waarna het langzittende Kamerlid noodgedwongen moest opstappen.

Sindsdien is VVD-Kamerlid Mariëlle Paul de fungerend voorzitter van de commissie. Naast Van Houwelingen en Van Haga bestaat de commissie ook nog uit Marijke van Beukering (D66), Liane den Haan, Pieter Omtzigt, Hilde Palland (CDA) en Nicki Pouw-Verweij (JA21).

