Crisis bij 50Plus: Kamerleden willen voorzitter Dales lozen, maar die weigert

Ze schrijven: ,,Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben, maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag. Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers.”



Geert Dales weigert op te stappen na het opzeggen van het vertrouwen in hem door Kamerleden via een persbericht. Dales tegen deze site: ,,Ik doe niks, ik ga lekker pianospelen. Deze leden snappen niet hoe een vereniging werkt; als ze van me af willen, dienen ze maar een motie van wantrouwen in op een extra ALV.”



Partijleider Henk Krol laat weten dat het nu aan de partij is om te beslissen over het lot van Dales. ,,Hij heeft met strakke hand 50Plus geprofessionaliseerd en een eind gemaakt aan het gekonkel. De leden moeten nu maar op een vergadering zeggen of ze terug willen naar dat gekonkel. Ik steun de lijn van Dales volledig en heb er geen bezwaar tegen dat ze daarmee ook oordelen over mijn lot.”