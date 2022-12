CPB: Ondanks energieplafond hebben mensen 4 procent minder te besteden

Met video Sportminis­ter verlaat debat voor bezoek aan WK Qatar: ‘Ze hoeft van mij niet meer terug te komen’

Het vertrek van sportminister Conny Helder naar het WK voetbal in Qatar leidde maandagavond laat tot irritatie en ongemak in de Tweede Kamer. Terwijl ze bezig was aan de beantwoording van de vragen over het ijsstadion Thialf, gaf de bewindsvrouw aan nog vier minuten te hebben omdat anders haar vliegtuig te laat zou vertrekken.

29 november