CPB: Corona-uitbraak treft economie nu al, maar impact is onzeker

In de raming die het CPB vanochtend heeft gepresenteerd gaat het instituut er nog van uit dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,4 procent groeit. In 2021 wordt een groeicijfer van 1,6 procent verwacht. In deze cijfers is al rekening gehouden met een milde uitbraak van het coronavirus. Desondanks spreekt het CPB van een gestage groei, zeker in vergelijking met andere landen in de eurozone.

Ander verhaal

Het wordt echter een ander verhaal als het coronavirus niet snel onder controle komt en de economische gevolgen niet tijdelijk blijken te zijn. In een dergelijk somber scenario gaat het CPB er vanuit dat het groeicijfer dit jaar op 0,9 procent uitkomt en volgend jaar op 1,3 procent. Dit komt vooral doordat in dat geval de wereldhandel hapert, waardoor ook de Nederlandse export wordt geraakt. Ook investeringen en de de consumptie zullen dan inzakken.

,,Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie. Als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht, zal dit de economische groei verder negatief beïnvloeden”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Koopkracht

Vooralsnog houdt het CPB dus echter rekening met een milde uitbraak. In dat scenario doet Nederland het relatief goed, zeker gezien de uitzonderlijk lage groei van de wereldhandel en de magere groei in de ons omringende landen. Wel wordt het Nederlandse groeicijfer gedrukt door de stikstof- en pfas-problematiek. Het CPB voorziet dat de investeringen in woningen in 2020 en 2021 zullen dalen. Doordat de bouwproductie lager uitkomt en de bevolking toeneemt, blijft de woningmarkt voorlopig gespannen.