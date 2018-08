'Corruptie? Daar moet ik mij nog in verdiepen'

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is tot donderdag in Brazilië op handelsmissie. Doel van de trip: geld in het laatje brengen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

De CDA-politica, die gisteren op het vliegtuig stapte, trekt op met prominente bedrijven als Ten Cate, Damen Shipyards en Heineken. Samen hopen ze lucratieve deals te sluiten, bijvoorbeeld op het gebied van industriële technologieën in de vliegtuig- en scheepsbouw.

Vandaag praat de bewindsvrouw in São Paulo, het economische en financiële hart van Brazilië, met de minister van Innovatie Gilberto Kassab. Het land ging in 2015 en 2016 door een enorme recessie en nog steeds gaat het moeilijk. Afgelopen kwartaal kromp de economie met 1 procent. 13 miljoen Brazilianen zitten zonder werk, bijna 12,5 procent van de beroepsbevolking.

Toch liggen er kansen genoeg voor het Nederlandse bedrijfsleven, meent staatssecretaris Keijzer. Ze heeft dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die samenwerking zoeken met Brazilië.

Brazilië is niet meer de veelbelovende economie van enkele jaren terug. Wat heeft u daar te zoeken?

Keijzer: ,,Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het ging wat slechter, maar inmiddels gaat het stukken beter met de Braziliaanse economie. Het is juist goed om er nu te zijn, om de banden aan te halen. Nederland is de vierde mondiale importeur qua grootte van Brazi-liaanse goederen, na China, de Verenigde Staten en Argentinië. En we exporteren voor 3,3 miljard euro naar Brazilië."

Wat voor deals gaat u sluiten?

,,Daarover moet ik nog een slag om de arm houden. We gaan het de komende dagen zien. Morgen ondertekenen acht bedrijven en kennisinstellingen een samenwerkingscontract op het gebied van hightech materialen. Dat is ongelofelijk goed voor het verdien- vermogen van Nederland. Ik zeg altijd maar: 'Het is even een ritje, maar dan heb je ook wat'."

Brazilië wordt geteisterd door corruptieschandalen, tot in de hoogste kringen. Maakt u zich zorgen?

,,Dat vind ik een interessante vraag. Daar zal ik me toch eens in moeten verdiepen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben nu met name bezig met het dossier econo-mische samenwerking. Daar ligt wat mij betreft de nadruk op."

Donderdag vliegt u naar Argentinië voor een G20-top over digitale economie.

,,Nederland is een klein land in oppervlakte, maar qua econo-mische positie zijn we heel groot. We zijn nummer 1 in Europa als het gaat om snel internet en snelle telecommunicatie. Daarom is het goed dat we aanschuiven bij de G20."

Wat is de inzet van het kabinet?

,,In de wereld zien we enerzijds China, waar de staat haar burgers digitaal volledig in de gaten houdt. Dat past niet bij onze westerse vrije samenleving. Aan de andere kant heb je de Verenigde Staten, waar vooral bedrijven - Google en Facebook - bepalen wat er gebeurt.