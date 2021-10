Coronapas kan niet in november al de prullenbak in

Het lijkt te vroeg om de coronapas af te schaffen begin november, stellen bronnen nu. Met gemiddeld dagelijks 1900 nieuwe infecties en in totaal 469 coronapatiënten in het ziekenhuis is er te weinig buffer om zonder toegangsbewijs te werken, zegt een ingewijde. ,,Er is nog een deel op slot, in de nachthoreca en bij evenementen die niet op maximale capaciteit kunnen draaien. Als je dat ook mogelijk wil maken, zul je met de coronapas moeten blijven werken, is de verwachting.”

Viroloog Marion Koopmans was onlangs tegen deze nieuwssite ook voorzichtig over de mogelijkheden in november om van alle restricties verlost te raken. ,,Dat kan als alles daalt en de vaccinatiegraad stijgt. Het is een keuze: alles loslaten, en dan ingrijpen als het onverhoopt toch oploopt. Want in alle scenario-modellen van het RIVM zit een toename van het aantal ziekenhuisopnames door corona in de winter. De precieze omvang is echt lastig te schatten.’’