‘Coronaminister’ Hugo de Jonge: ‘Onze zorg was niet opgewassen tegen de pandemie’

,,Ieder voor zich is gewoon geen oplossing”, zegt minister De Jonge van Volksgezondheid (CDA) vandaag in een interview met deze nieuwssite. ,,Wat mij betreft moeten alle soorten zorg straks verregaand blijven samenwerken. De centrale overheid moet soms een dwingende en sturende rol hebben.”

De coronacrisis duwde de Nederlandse zorg in een strak nationaal korset, met landelijke verdeling van bedden, gecentraliseerde inkoop en distributie van beschermingsmiddelen en tests. De Jonge is al langer kritisch over doorgeslagen marktwerking in de zorg en gaat zijn plannen nog samen met kabinet en Kamer uitwerken. ,,Deze crisis is één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie.”