Coronadebat over getreuzel boosterprik en avondlockdown: ‘Laat kinderen iets langer sporten’

Onder dreiging van de nieuwe omikronvariant lijkt een Kamermeerderheid in het coronadebat vandaag de avondlockdown te accepteren. Wel is er felle kritiek op de trage boostervaccinatiecampagne, ook gaan er stemmen op om kinderen nog te laten sporten na vijf uur.

Sinds zondag geldt in Nederland een avondlockdown, vrijwel alles is van 17.00 tot 05.00 uur gesloten. En door de dreiging van de besmettelijkere omikronvariant zijn zelfs zwaardere restricties niet uitgesloten. De Tweede Kamer lijkt zich neer te leggen bij het pakket, wel hamert de PvdA erop dat er meer nodig is om de nieuwste golf plat te slaan.

,,Ik denk dat dit pakket niet genoeg is voor een echte daling. De horeca en winkels moeten dicht, hoe erg het ook is”, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken voorafgaand aan het debat. ,,Zeker om te voorkomen dat de scholen uiteindelijk dicht moeten.”

Het OMT suggereerde in zijn laatste advies om de kerstvakantie een week eerder te laten starten om het aantal infecties onder basisschoolkinderen omlaag te drukken. Het kabinet nam dit advies niet over. D66-Kamerlid Jan Paternotte wil dat ook minister Arie Slob (Onderwijs, CU) aanschuift bij het debat. ,,Dit speelt al over twee weken, daarom moeten we nu helderheid hebben over een eventuele langere kerstvakantie.”

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vraagt of kinderen en jongeren tot 21 jaar alsnog ‘iets langer’ kunnen sporten na 17.00 uur. ,,Ik krijg hier veel vragen over”, meldt Van den Berg. Een nieuw tijdstip wil ze niet noemen. Het kabinet moet eerst aangeven of en hoeveel ruimte er is.

Kritiek: waar is langetermijnbeleid?

Veel partijen zijn kritisch over de coronakoers. Het getreuzel rond de boostercampagne oogst fel commentaar. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) verwacht eind deze week 700.000 derde gezette prikken te tellen. Beddencoördinator Ernst Kuipers denkt dat snel extra prikken enorm verschil kan maken: ,, De impact van snel boosteren kan groter zijn dan welke andere maatregel dan ook", zei hij tijdens de vragenronde met Kamerleden vanochtend. ,,Hoe sneller we de 60-plussers en zwangere vrouwen kunnen boosteren, hoe sneller we het aantal opnames in de gevaccineerde groep echt naar beneden kunnen brengen. Al scheelt het maar 50 opnames per dag, dat geeft zoveel lucht.”

D66-Kamerlid Paternotte constateert een Nederlands probleem: ,,Telkens denken we dat het coronavirus in het buitenland heftiger uitwerkt. Alsof er behalve de deltavariant ook een Oranjevariant zou bestaan, die ons minder problemen geeft. Eentje waar geen boosters tegen nodig zijn.”

Onder meer SP en GroenLinks vinden dat het ontbreekt aan degelijk langetermijnbeleid en structurele verbetering van arbeidsomstandigheden in de zorg. ,,Ik wil weten wat er nu heel concreet gaat gebeuren om mensen terug te halen in de zorg”, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. GroenLinks wil reserves van zorgverzekeraars - in totaal zo'n 3,8 miljard euro - inzetten om salarissen van alle zorgmedewerkers fors te verhogen. Ook moet er een terugkeerbonus komen voor de naar schatting 25.000 verpleegkundigen die onlangs het vak verlaten hebben.

