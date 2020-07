Corona-noodwet flink aangepast na kritiek

De bekritiseerde corona-noodwet wordt flink aangepast, na koortsachtig overleg achter de schermen tussen coalitiepartijen. De corona-app is geen onderdeel meer van de wet, ook de handhaving in woningen van burgers wordt eruit gesloopt.

Haagse bronnen stellen dat er een ‘uitgeklede’ wet overblijft. Het kabinet dreigde namelijk steun voor de wet te verliezen van een meerderheid in de Tweede Kamer, dus zijn er flinke concessies gedaan.

Het kabinet heeft de wet opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer, maar lag sinds de aankondiging ervan direct onder vuur van diezelfde Kamer. Het voorstel zou de overheid te veel rechten toekennen. Adviesorganen als de Raad van State uitten eveneens forse kritiek, net als privacywaakhonden.

Voordeur

De meest gevoelige punten waren de corona-app en handhaving ‘achter de voordeur’ bij burgers. De app, die overigens strikt vrijwillig in de conceptwet genoemd stond, wordt nu helemaal uit de wet gehaald. ,,Dit wekte alleen maar de suggestie dat deze verplicht zou kunnen worden, hoewel juist expliciet in de wet stond dat dit niet zo is’’, aldus een ingewijde. Voor de app, die waarschuwt als een gebruiker in de buurt is geweest van een besmet persoon, wordt een aparte wet geschreven.

Daarnaast was er veel kritiek op het plan om via deze wet te regelen dat de politie kan ingrijpen in woningen van burgers. Het kabinet schreef dat ‘binnentreden’ van een woning ‘noodzaak’ kan zijn. Als de ‘gedragingen’ in een huis vrees geven voor ‘onmiddellijke verspreiding van Covid-19’, zou de politie mogen ingrijpen. Ook die alinea’s worden geschrapt.

Burgemeesters hebben de afgelopen maanden overigens wel in noodgevallen ingegrepen in woningen, bijvoorbeeld bij ‘coronafeestjes’. Dat deden zij op basis van de gemeentewet, maar er was nu juist discussie of die wel het recht op ingrijpen gaf. De wet zou aan die discussie een einde maken door handhaving achter de voordeur altijd mogelijk te maken, maar dat ging criticasters te ver. Zo zou namelijk in theorie ook kunnen worden binnengevallen bij een theekransje met mensen in een krappe woonkamer. Ook regeringspartner D66 liet De Jonge daarop weten hem weten niet te steunen als hij dat in de wet zou laten staan.

Pandemie

De Tweede Kamer vroeg om de noodwet, omdat nu alle coronamaatregelen nog per noodverordening zijn geregeld. De minister legt die met de burgemeesters op. Pas achteraf kan de Tweede Kamer of een gemeenteraad kritiek leveren. Nu de coronapandemie langer duurt dan verwacht, wil de Kamer dat de maatregelen beter wettelijk verankerd worden. Dan kan ook iedere keer vóórdat deze in gaat, gestemd worden of dat wel nodig is. Dat principe blijft overeind in de aangepaste wet, met uitzonderingen voor als er bij acute uitbraak moet worden ingegrepen.

Quote Het origineel was gewoon een gedrocht Haagse bron Ook gaat de wet niet voor een jaar gelden als deze is aangenomen. Er wordt nog onderhandeld hoe lang dat wel moet zijn, maar er wordt zelfs gesproken over twee maanden. Wel kan deze hierna verlengd worden, zo vaak als de Tweede Kamer daarmee instemt.

,,Er is flink wat aan verspijkerd,’’ zegt een ingewijde. ,,De eerste versie deugde van geen kant, dus het is goed dat er nu veel is aangepast, want we hebben ook heel veel kritiek over onszelf afgeroepen. Het origineel was gewoon een gedrocht.”

Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel vrijdag gepresenteerd. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog wel instemmen.