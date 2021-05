Corona blijft voorlopig: Nederland koopt nog eens 60 miljoen coronavaccins voor 2022 en 2023

Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) zojuist in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal is een schatting gebaseerd op de aanname dat iedereen opnieuw twee doses per jaar moet krijgen om goed beschermd te blijven in de toekomst. ‘Mocht blijken dat een effectieve bescherming ook bereikt kan worden bij toediening van slechts één (booster) vaccin, dan kan de behoefte aan vaccins dalen', schrijft de minister. Maar daarover is onder kenners nog geen consensus, dus neemt Nederland het zekere voor het onzekere, schetst de minister. Het prijskaartje van zeker honderden miljoenen euro's wordt binnenkort in vertrouwen met de Kamer gedeeld.