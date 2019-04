Contante gift niet langer aftrekbaar

Daarnaast kunnen belastingplichtigen straks alleen nog aftrek krijgen als het goede doel dat is gespekt voorkomt in het ‘slimme invulscherm’ dat de Belastingdienst in het aangifteprogramma zal opnemen. Staat het goede doel niet (meer) in deze lijst, dan is er geen recht op aftrek. Zo wordt het voor Nederlanders makkelijker om te zien of hun gift in aanmerking komt voor belastingaftrek en wordt de controle door de fiscus tegelijkertijd eenvoudiger.