‘Conclusies overleg Catshuis: geen versoepelingen richting kerst door hoge besmettingscijfers'

VIDEO Stations op de schop: betere aansluitin­gen en extra fietsen­stal­lin­gen

27 november Het kabinet neemt samen met de regio meerdere belangrijke stations en hun omgeving op de schop. Dat is besloten na overleg met bestuurders in het land. Ook krijgen tientallen stations extra fietsenstallingen, in navolging van het Klimaatakkoord.