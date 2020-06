Compensatieplan voor Zeeland: beveiligde gevangenis en rechtbank

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Ook de spoorverbindingen met de rest van Nederland moeten worden verbeterd. De focus op law and order is opvallend; in 2013 moest de rechtbank in Middelburg nog fuseren met Breda.

Er is nog geen akkoord tussen het kabinet en het provinciebestuur, benadrukken ingewijden. De plannen zijn opgesteld door ‘speciaal adviseur’ Bernard Wientjes, die door het kabinet werd gevraagd te bemiddelen in de ruzie tussen Rijk en provincie. Komende maandag worden zijn voorstellen voor het eerst besproken met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op het provinciehuis in Middelburg.

Akkoord voor de zomer

Voor de zomer moet er een akkoord liggen, zei Knops eerder. De verwachting is dat dat gaat lukken. Oud-ondernemersvoorman Wientjes heeft bij zijn werk voortdurend contact gehad met beide partijen, dus de kans dat het kabinet de voorstellen afwijst is klein. Zeeland kan nog wel dwars gaan liggen. De provincie wil in elk geval garanties dat de geschiedenis zich niet herhaalt en dat er over een paar jaar ‘een marinierskazerne-light’ volgt als bijvoorbeeld de beloofde rechtbank of gevangenis tóch niet in de provincie verrijst.

In januari besloot het kabinet toch niet te verhuizen naar Vlissingen, tot grote woede van de Zeeuwen. In die stad zou een spiksplinternieuwe kazerne worden gebouwd die aan alle eisen voor de mariniers zou voldoen, zo werd in 2012 door kabinet-Rutte I besloten. De huidige kazerne, in Doorn, is verouderd en kan op die plek niet uitbreiden. Maar mariniers protesteerden, vonden Zeeland te ver weg en een deel van hen verliet daarom de krijgsmacht. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser wil een nieuwe kazerne laten bouwen in het centraler gelegen Nieuw-Milligen.