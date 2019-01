Coalitieleiders vanavond weer bijeen over kinderpardon

Oud-Kamervoor­zit­ter Dick Dolman (83) overleden

4:37 Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt. Dolman was volksvertegenwoordiger namens de PvdA en van 1979 tot 1989 voorzitter van de Tweede Kamer. Hij stierf na een kort ziektebed, aldus de familie.