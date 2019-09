Coalitie zoekt voort naar uitweg stikstofcrisis

De coalitietop is er vandaag niet in geslaagd beslissingen te nemen over de vraag hoe Nederland uit de stikstofcrisis moet komen. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat er vrijdag wel iets concreets ligt.

Het coalitieoverleg van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wordt een dezer dagen tussentijds opgepakt als er berekeningen van ambtenaren voor precieze maatregelen op tafel liggen.

Lichte irritatie

Bij verschillende partijen in de coalitie was er lichte irritatie over de notitie van minister van landbouw Carola Schouten, waarin alleen maar beslispunten zouden staan. ,,De minister krijgt een tien voor vlijt, maar veel concreets stond er niet in’’, zegt een coalitiebron.

Deze hele week staat in het teken van het weer vlot trekken van Nederland, nu achttienduizend projecten zijn stilgelegd door een teveel aan stikstofuitstoot.

Vorige week kwam de commissie Remkes met het rapport ‘Niet alles kan’. Daarin adviseert Remkes het kabinet hoe de impasse in de stikstofcrisis kan worden doorbroken. Er moet worden ingegrepen in gebieden waar grote stikstofuitstoot plaatsvindt.

Technische vragen

,,Er zijn heel veel technische vragen. Hoe weet je zeker dat je bij een bepaalde maatregel het effect krijgt dat je wilt?’’ vraagt een betrokkene zich af.

Volgens Remkes moet het vooral worden gezocht in het inkrimpen van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid langs natuurgebieden. Landbouw-minister Carola Schouten heeft al laten weten geen taboes te schuwen. Zij overlegt deze week met het Inter Provinciaal Overleg (IPO) over het maatwerk in de provincies.

Vrijdag zal premier Rutte niet met een besluit, maar met een reactie komen, zo zei Rutte op zijn laatste wekelijkse persconferentie tot driemaal toe. Naar verwachting zal in alle provincies maatwerk plaatsvinden; hardere maatregelen in natuurgebieden waar veel veeteelt is en een verlaging van de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen.