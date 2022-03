Coalitie zint op list tegen torenhoge energiefactuur: ook noodwet is optie om tarieven bevriezen

VVD-fractieleider Sophie Hermans zette de deur voor die optie open: ,,Al die opties bekijken we. Ik zou dit ook het allerliefst morgen geregeld hebben.” Ook fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie benadrukte dat een spoedige compensatieregeling nodig is, hij sluit ‘geen enkel middel uit'. ,,Ik ben het eens met Klaver dat het onbestaanbaar is dat we heel lang wachten. We zijn ook al begonnen, er is een noodwet voor de allerarmsten, 800.000 mensen. Maar een extra stap is nodig. Dus ik ben ervoor om opnieuw te kijken of we de energierekening inderdaad veel sneller naar beneden kunnen brengen.”