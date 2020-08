Coalitie wil tóch extra geld voor de zorg: minder regeltjes en meer powernaps

Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de salarissen in de zorg. De coalitiepartijen zijn tegenstander van structureel extra salaris, bovenop de bestaande loonsverhogingen. ,,Maar er is altijd ruimte voor verbetering’’, zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. ,,Het begint met meer werkplezier, minder afvinklijstjes, meer ondersteuning bij opvang van je kinderen, meer waardering voor onregelmatige diensten. Ook zaken als het beschikbaar stellen van gezond eten en powernaps tijdens nachtdiensten.’’

Robuust

Volgens het kabinet is er sprake van ‘een robuuste systematiek’, waardoor de salarissen in de zorg nu al stijgen. Ieder jaar trekt de overheid geld uit om die loonsverhoging te financieren. Dat geld zit in het potje ‘Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)’. In 2020 ging het om 1,1 miljard euro. Vanwege de economische crisis zal het OVA-bedrag in 2021 waarschijnlijk flink lager liggen. Het kabinet zou ervoor kunnen kiezen om dat bedrag dan alsnog op te hogen, zodat de zorgsalarissen in bepaalde sectoren niet minder hard gaan stijgen.